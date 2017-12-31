Бывший ударник "битлов" Ринго Старр получил за заслуги в музыке рыцарское звание. Отныне к нему следует обращаться "сэр Ринго".
Среди новоиспеченных рыцарей - бывший член группы Bee Gees Барри Гибб и бывший глава британской Либерально-демократической партии Ник Клегг.
В число награжденных Орденом Британской империи попали актер Хью Лори и музыкант из группы Soft Cell Марк Алмонд, передает ВВС.
Информация о грядущем присвоении рыцарского титула сэру Ринго просочилась в СМИ еще до официального объявления. 20 лет назад аналогичной почести был удостоен другой музыкант "ливерпульской четверки" Пол Маккартни.
А до этого, в 1965 году, Орденов Британской империи удостоились все участники группы.
Ринго Старр, живущий в Лос-Анджелесе, заявил: "Это замечательно! Я польщен и обрадован тем, что оценили мой вклад в музыку и благотворительную работу, которыми я так люблю заниматься. Мир и любовь".
Ливерпульский клуб Cavern, с выступлений в котором началась история группы "Битлз", отметил, что рыцарский титул Ринго Старру нужно было вручить уже давно.
Всего в списке людей, удостоенных в этом году высоких наград, - 1123 имени. Из них 70% были отмечены за свою общественную деятельность.
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Русская служба Би-би-си