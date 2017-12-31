В США замерз Ниагарский водопад

В Соединенных Штатах Америки из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад, сообщает со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США агентство Reuters. Морозная погода в новогоднюю ночь прогнозируется в большей части США к востоку от Скалистых гор.

Рекордные низкие температуры ожидаются на американском Среднем Западе. В Нью-Йорке, как ожидается, похолодает до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.

"Ужасный холод ожидается в большей части восточных и центральных штатов. Если планируете отдых на улице, пожалуйста, оденьте несколько слоев одежды", – предостерегли американские метеорологи.

Как сообщается, понижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, что находится в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио.

"Пробирающийся до костей холод умудрился частично заморозить гигантский Ниагарский водопад, превратив аттракцион в замерзший, блестящий рай", - говорится в сообщении. В прошлый раз Ниагарский водопад почти полностью замерз в 2014 году, сообщает korrespondent.net.