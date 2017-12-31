В Одессе зарезали фельдшера "скорой"

В Одессе рядом с супермаркетом убили 35-летнего мужчину фельдшера скорой помощи. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Одесской области на своей странице в Facebook в воскресенье, 31 декабря.

По его словам, убийство произошло в Суворовском районе Одессы накануне вечером. Трое подозреваемых были задержаны в тот же вечер, передает korrespondent.net.

Как отметила в комментарии 112 Украина замначальника отдела коммуникации Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, конфликт между убитым и тремя задержанными произошел на бытовой почве.

"Инцидент произошел возле одного из супермаркетов, трое мужчин с одной стороны и пострадавший с другой не разминулись в дверях супермаркета. Из-за этого произошел конфликт… один из злоумышленников выхватил нож и порезал мужчину. От полученных травм фельдшер он скончался до приезда "скорой", - рассказала она.