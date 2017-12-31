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Недалеко от Афин произошло землетрясение
// фото: Grekomania
13:29, 31 Dec 2017
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 6.02 по местному времени, передает korrespondent.net.

Эпицентр землетрясения располагался в 81 километре от столицы Греции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.




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