Час за часом, страна за страной мир встречает Новый 2018 год, а Vesti.md поздравляет всех читателей с его приходом и в Молдову.
Пусть 2018-й принесет в каждый дом еще больше счастья и удачи, людям - искренние улыбки, исполнение заветных желаний и достижение поставленных целей, а всей стране - процветание.
Добрых вам новостей каждый день и будьте здоровы!
Комментарии
- В центре столицы состоится новогодний концерт
- Новогодние изменения в графике и маршрутах общественного транспорта столицы
- Майя Санду закрыла 128 школ, а за время ее мандата систему образования покинули 4500 учителей
- Хорошие новости от правительства: Электричество дешевеет для 256 сел и городов севера страны
- Граждан предупреждают о мошенниках, которые предлагают сэкономить на электроэнергии
- Малым рекам и ручьям в Молдове грозит исчезновение
- На опасном перекресте на Балканском шоссе установили современные светофоры
- В столице за неделю отремонтировали 11 дорог во дворах
- Пожарные и спасатели будут работать в усиленном режиме в праздничные дни
- В Молдове заработает регистр выбросов и переноса загрязнителей
- С Новым 2018 годом, дорогие читатели!
- В центре столицы состоится новогодний концерт
- Умер актер Александр Шаврин
- В Чернигове украли бюст Александра Пушкина
- В Москве задержали подозреваемого в стрельбе на Красной площади
- Умер актер Александр Шаврин
- В Одессе зарезали фельдшера "скорой"
- Новогодний «подарок» для Усатого: Два начальника муниципальных предприятий отказываются исполнять решения, переданные по Skype
- Влад Плахотнюк: В 2018 году давайте проявим больше мужества в наших мечтах, устремлениях и работе
- В Москве задержали подозреваемого в стрельбе на Красной площади
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможны проблемы с пищеварением. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си