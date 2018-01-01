С Новым 2018 годом, дорогие читатели!

Час за часом, страна за страной мир встречает Новый 2018 год, а Vesti.md поздравляет всех читателей с его приходом и в Молдову.

Пусть 2018-й принесет в каждый дом еще больше счастья и удачи, людям - искренние улыбки, исполнение заветных желаний и достижение поставленных целей, а всей стране - процветание.

Добрых вам новостей каждый день и будьте здоровы!