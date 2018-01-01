В Калифорнии легализовано употребление марихуаны

С 1 января Калифорния стала крупнейшим штатом США, в котором легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях.

Согласно закону, вступившему в силу в первый день 2018 года, жители штата старше 21 года имеют право хранить до одной унции (28 граммов) каннабиса или выращивать у себя дома до шести растений конопли.

Противники введения этой нормы утверждали, что она приведет к росту числа случаев вождения машины и аварий под воздействием наркотиков, а также будет стимулировать молодежь употреблять марихуану.

Однако для предпринимателей снятие ограничений может стать новой прибыльной индустрией с оборотом в миллиарды долларов.

Жители Калифорнии проголосовали за одобрение этого закона в ноябре 2016 года, одновременно с выборами президента США.

После этого законодатели разработали целый ряд налогов и правил, регулирующих продажу наркотика, передает ВВС.