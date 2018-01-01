Трибунал: смерть генерала Пральяка нельзя было предотвратить

Представители Международного трибунала по бывшей Югославии заявили, что самоубийство генерала Слободана Пральяка, принявшего яд в ходе судебного заседания, было невозможно предотвратить.

Бывший генерал бонийских хорватов Слободан Пральяк умер от отравления цианистым калием - к такому выводу пришли голландские патологоанатомы после проведения судебно-медицинской экспертизы в начале декабря.

Осужденный на 20 лет тюрьмы за военные преступления Пральяк принял жидкость во время слушаний в трибунале по его апелляционной жалобе. Гаагский суд рассматривал апелляцию Пральяка и еще пяти боснийских хорватов на приговор, вынесенный им в 2013 году. Пральяка тогда признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман и приговорили к 20 годам лишения свободы. Услышав, что приговор остается в силе, Пральяк выпил яд на глазах у судей. Через несколько часов он скончался в больнице.

По словам гамбийского судьи Хассана Джаллоу, назначенного ответственным за расследование обстоятельств смерти Пральяка, до сих пор не ясно, каким образом и когда осужденный Пральяк получил цианистый калий.

Как отметил Джаллоу, 200-300 мг порошка - количество, эквивалентное одной таблетке цианида - крайне сложно обнаружить в ходе самого тщательного обыска даже при условии, что информация об этом поступила охране заранее, передает ВВС.

Этому также препятствуют существующие ограничения для сотрудников, проводящих персональный досмотр заключенных. В том числе, пояснил судья, это касается и применения досмотрового оборудования.

Хассан Джаллоу рекомендовал трибуналу ввести 30-минутную задержку в прямых трансляциях заседаний трибунала и проводить обыски в камерах подсудимых.

Адвокаты сообщили, что любые жидкости, отправленные заключенным (например, парфюмерия), регистрируются, но при этом их химический анализ не проводится. Родственников, навещающих подсудимых трибунала, тщательно обыскивают перед свиданиями.