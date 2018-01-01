Ким Чен Ын: "Ядерная кнопка всегда на моем столе"

Как заявил в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, ядерная кнопка постоянно находится у него под рукой, чтобы, как он выразился, США не смогли развязать войну.

При этом он подчеркнул, что использует ядерное оружие только в случае угрозы его стране и назвал КНДР "миролюбивой и ответственной ядерной державой".

В своем телевизионном обращении по случаю Нового года Ким Чен Ын заявил, что вся территория США находится в радиусе действия северокорейских ядерных ракет, добавив, что не угрожает Соединенным Штатам, а лишь констатирует факт.

Вместе с тем северокорейский лидер дал понять Южной Корее, что он открыт для диалога. Северная Корея, возможно, отправит свою команду на Зимние олимпийские игры в Пхенчане, добавил он.

Журналисты спросили американского президента Дональда Трампа, каков будет его ответ на угрозы Ким Чен Ына. Американский президент ответил: "Посмотрим, посмотрим".

Трамп в это время отмечал Новый год в своей частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает ВВС.

В прошлом году Северная Корея подверглась жесткой критике и санкциям из-за своей ядерной программы и ракетных испытаний.

Пхеньян провел шесть подземных ядерных испытаний, продемонстрировавших, что в Северной Корее создается все более мощное ракетное оружие.