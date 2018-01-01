Торговцы бросили на столичной улице десятки непроданных елок. ФОТО

В первый день нового года жители Буюкан обнаружили на улице десятки брошенных ёлок. Такой «сюрприз» им сделали уличные торговцы, которые не успели реализовать товар до наступления праздника.

Разместившая фото в соцсетях женщина написала, что днём ёлки продавали по завышенным ценам, которые доходили до 1000 леев. К концу дня продавцы оставили непроданные деревья лежать на асфальте и ушли, передает Publika.md.

В комментариях к записи люди отметили, что лучше было бы продать ёлки по сниженным ценам или отдать нуждающимся семьям. Многие сетовали, что деревья срубили напрасно.

Позже женщина добавила, что ёлки потихоньку стали подбирать неравнодушные люди.