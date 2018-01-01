В Италии взорвалась бомба в мусорке

В новогоднюю ночь в итальянском Турине пострадали четыре человека в результате взрыва самодельной бомбы, сообщает газета La Stampa.

По информации издания, взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке.

В результате взрыва ранения получили четверо прохожих — два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.

Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих жилых построек.

Как пишет газета, в ходе проведенных обысков в районе взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств и патроны.

В настоящий момент полиция устанавливает личность изготовителя бомб, передает korrespondent.net