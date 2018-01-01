Болгария стала председателем Совета Евросоюза

С 1 января Болгария впервые стала председателем Совета Евросоюза с момента начала членства в организации — с 2007 года.

"В рамках нашего председательства будет проведено 300 встреч в Болгарии и полторы тысячи встреч на высшем экспертном уровне в Страсбурге и Брюсселе. Мы ожидаем, что за эти шесть месяцев страну посетит около 25 тысяч гостей", — приводит ТАСС слова министра болгарского председательства в Совете ЕС Лиляны Павловой.

По её словам, будучи председателем Совета ЕС, Болгария будет выполнять роль координатора. При её посредничестве продолжатся переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, разработка миграционной политики, подготовка долгосрочного финансового соглашения. Кроме того, будут обсуждены вопросы интеграции Западных Балкан в европейское сообщество, регионального развития стран-членов, вопросы формирования общей европейской обороны и другие.

В июле 2018 года Болгарию сменит Австрия, передает life.ru.