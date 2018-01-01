В центре Киева возле станции метро Льва Толстого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, сообщает dtp.kiev.ua.
"ДТП в Киеве на Льва Толстого: неадекватный водитель КИА АА3334НХ разбил Авто, два дерева и остановку общественного транспорта... Его дама хамила и мешала съемке", - говорится в сообщении.
Корреспондент портала в прямом эфире сообщил, что в результате ДТП было повреждено еще несколько автомобилей, никто не пострадал.
Водитель тест на состояние опьянения проходить отказался, передает korrespondent.net.
По словам очевидцев аварии, автомобиль двигался на очень большой скорости.
Комментарии
- В США из-за сбоя автомат стал выдавать только выигрышные билеты
- Родился в рубашке: "самый везучий велосипедист в мире" попал на видео
- Любители фейерверков обесточили часть Владивостока. ВИДЕО
- Девушка вышла замуж за несколько часов до смерти от рака
- При крушении самолета в Австралии погиб британский миллионер с семьей
- Украинец выпрыгнул из окна и убил ребенка
- В Чернигове украли бюст Александра Пушкина
- В Кении при ДТП с автобусом погибли 30 человек
- В Одессе зарезали фельдшера "скорой"
- Опечатку Трампа признали словом года
- В Киеве автомобиль влетел в остановку
- В США из-за сбоя автомат стал выдавать только выигрышные билеты
- Биологи нашли неожиданное лекарство от болезни Альцгеймера
- Родился в рубашке: "самый везучий велосипедист в мире" попал на видео
- В Калифорнии легализовано употребление марихуаны
- С Новым 2018 годом, дорогие читатели!
- Вступил в силу Закон о талонах на питание
- Торговцы бросили на столичной улице десятки непроданных елок. ФОТО
- Внимание, водители: в Украине ввели новые ограничения по скорости движения транспорта
- Девушка вышла замуж за несколько часов до смерти от рака
- Опубликовано видео наезда автобуса на людей в Москве
- СМИ назвали лучший смартфон года
- Хорошие новости от правительства: Электричество дешевеет для 256 сел и городов севера страны
- Лично проверил: Премьер неожиданно прибыл на таможенный пункт в Леушенах
- Начальник управления, ответственного за сбор отходов в Бельцах, подал в отставку и обвиняет Усатого в некомпетентности: Бельцами нельзя управлять по Skype
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможны проблемы с пищеварением. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си