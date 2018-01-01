2017 год стал самым безопасным в истории авиации

За 2017 год в мире произошло девять фатальных авиакатастроф, приведших в общем до 67 смертей. Это самые низкие показатели смертности от авиакатастроф за всю историю авиации, сообщает DW со ссылкой на нидерландскую организацию Aviation Safety Network (ASN).

Отмечено, что среди всех жертв аварий летающих судов большинство (35 человек) погибли от авиакатастрофы, находясь на земле. В целом же, как сообщается, в 2017 году авиакатастрофы произошли с пятью грузовыми и четырьмя пассажирскими самолетами.

Для сравнения ASN приводит данные 2016 года: тогда произошло 16 катастроф, в результате которых погибли 303 человека.

"Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с самолетами демонстрировала стабильное и уверенное снижение, в значительной степени благодаря углублению мер безопасности международными авиационными организациями, как ИКАО (Международная организация гражданской авиации), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), Flight Safety Foundation", - сообщил глава ASN Харро Рантер.

Отмечается также, что по состоянию на 31 декабря 2017 года прошло уже 398 дней со времени последнего инцидента с пассажирским авиалайнером и 792 дня с момента инцидента, который привел к гибели более 100 человек.

Учитывая нынешний объем авиаперевозок, вероятность авиакатастрофы на пассажирском рейсе составляет 1 к 9 200 000, передает korrespondent.net.