Итоги года от NASA: самые популярные снимки космоса. ВИДЕО

Американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало видео, в котором собрало самые популярные снимки минувшего года.

В видеоролике собраны снимки, которым поставили больше всего лайков в Instagram агентства. Так, самым популярным стал космический снимок полного солнечного затмения, который был сделан над озером Cascade.

На втором месте - также снимок солнечного затмения, на третьем - ночной снимок Земли, который был сделан с борта МКС, передает korrespondent.net.