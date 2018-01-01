Украинец выпрыгнул из окна и убил ребенка

В воскресенье, 31 декабря, в Запорожье выпавший из окна мужчина упал на маленького мальчика. Ребенок погиб на месте происшествия, передает Depo Запорожье со ссылкой на источники в патрульной полиции.

"39-летний выпивший выпрыгнул из окна восьмого этажа и упал на полуторагодовалого мальчика, который находился у подъезда вместе со своим отцом. Мужчина от полученных травм погиб сразу на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Ребенок, не приходя в сознание, скончалась в реанимационном автомобиле. Полученные мальчиком травмы оказались несовместимыми с жизнью, передает korrespondent.net.