При крушении самолета в Австралии погиб британский миллионер с семьей

Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники погибли при крушении самолета в Австралии.

Одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери. Жертвами крушения стали все шесть находившихся на борту человек — пилот и пять пассажиров.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года", — говорится в заявлении компании.

Председатель совета директоров Compass Group Пол Уолш выразил соболезнования в связи с крушением. "Мы глубоко шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда", — сказал Уолш.

Compass Group — крупнейшая в мире компания в области корпоративного питания. Она работает в 50 странах мира, организуя доставку еды в офисы и на заводы, в школы, университеты, больницы, тюрьмы, на спортивные объекты и нефтяные платформы. Ежегодно компания обслуживает порядка четырех миллиардов человек, сообщает РИА Новости.