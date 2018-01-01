Украина ввела биометрический контроль на границе с Россией

В пунктах пропуска Украины на границе с Россией заработала система биометрического контроля. Она применяется при проверке документов у иностранных граждан, а также физических лиц, не имеющих гражданства. Об этом говорится на официальном сайте пограничной службы Украины.

«Сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки пяти пальцев правой руки... При повторном пересечении лицом границы будет осуществляться процесс идентификации лица», — рассказали в ведомстве «Интерфаксу». При этом проверяющий будет знать, предоставлял ли иностранный гражданин свои биометрические данные ранее. При несовпадении данных гражданина направят на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств.

Предоставлять биометрические данные не будут только лица до 18 лет, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций, главы государств и правительств, члены парламентских и правительственных делегаций.

Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИДом перечнем 70 стран, в том числе РФ, отнесенных к «категории риска», остальные иностранцы — по результатам анализа и оценки рисков, передает vedomosti.ru.

Во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы проверяют паспортные данные документов иностранцев, в том числе по базам Интерпола. Дальше происходит считывание информации (отпечатки пальцев) с помощью ридеров, которая поступает в подсистему обработки биометрических данных ведомства. Кроме того, через межведомственную информационно-телекоммуникационную систему «Аркан» она поступает в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.

С момента начала работы системы биометрического контроля на утро 1 января пограничники оформили более 2700 граждан, в том числе проверку прошли около 500 россиян.

«Никаких конфликтных ситуаций не возникало. Все граждане, которых мы просили сдать отпечатки пальцев, пройти биометрический контроль, абсолютно спокойно на это реагировали», — заявил телеканалу «112 Украина» помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.