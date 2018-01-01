Новогодняя вечеринка на Таймс-сквер в Нью-Йорке в этом году оказалась одной из самых морозных в истории США. Температура воздуха опустилась до минус 12 градусов по Цельсию, и жителям Большого яблока, собравшимся в ожидании обратного отсчета, пришлось согреваться танцами, выпивкой и многослойной одеждой, пишет The New York Times.
Вместе с американцами на площади мерзла певица Мэрайя Кэри. Во время своего традиционного выступления она даже пошутила, что не сможет продолжать петь, если ей не дадут чашку горячего чая, передает Time. Помимо нее, в концерте под открытым небом для миллиона зрителей выступили еще более десятка исполнителей, передает newsru.com.
Кульминацией праздника стал спуск хрустального шара, который в США является одним из главных новогодних символов. В этом году шар диаметром 3,5 метра и весом 5,5 тонн выполнили из 2,7 тысяч хрустальных треугольников ирландские мастера. Основательница движения в защиту пострадавших от сексуальных домогательств Me too Тарана Бэрк нажала на кнопку, запустив медленное вращение шара вниз по шпилю одной из высоток. Шар достиг нижней точки в момент, когда по местному времени наступил новый 2018 год. В этот момент на Таймс-сквер по традиции зазвучала культовая песня "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Фрэнка Синатры, передает newsru.com.
Сотни тысяч французов и гостей Франции встретили Новый год на Елисейских полях в столице страны. Корреспондент ТАСС передает, что главная артерия Парижа была заполнена во всю длину, составляющую два километра. Зрители прибывали на Елисейские поля за несколько часов до начала шоу, чтобы занять место поближе к площади Звезды. Лазерное шоу стартовало за полчаса до полуночи. Вместо гигантского экрана были использованы плоскости Триумфальной арки. Лазерные лучи также высвечивали обратный отсчет до наступления нового года.
Большой фейерверк, начавшийся после наступления полуночи, едва не был отменен из-за сильного ветра, который грозил перерасти в зимнюю бурю. Однако в последний момент с Атлантики пришло тепло - в Париже было около плюс 10. Безопасность участников праздника обеспечивали около 1,8 тысяч полицейских и военных на Елисейских полях, а также еще 10,5 тысяч стражей порядка по всему городу. Власти категорически запретили использование петард и фейерверков, а на Елисейских полях под запрет попали еще и стеклянные бутылки.
В Лондоне последние минуты уходящего года отсчитывал Биг Бен - куранты знаменитой башни Елизаветы Вестминстерского аббатства. А центральной фигурой пиротехнического шоу стала одна из достопримечательностей Лондона - колесо обозрения London Eye. Всего в небо взлетели около 12 тысяч зарядов. При этом доступ к наиболее удобным для наблюдения за фейерверком площадок был платным. Всего было продано около 100 тысяч билетов по 10 фунтов каждый.
Скотленд-ярд отказался сообщать точное число сотрудников органов безопасности, охраняющих порядок в британской столице. Однако известно, что основные автострады в местах массового скопления людей были перекрыты бетонными блоками, а снайперы высматривали подозрительных людей с крыш домов и из вертолетов, отмечает News.com.au.
В Германии власти крайне серьезно подошли к вопросу обеспечения безопасности праздника, учитывая массовые изнасилования в Кельне два года назад и нападение на рождественский рынок в прошлом году. В качестве одной из мер безопасности был принят запрет на большие сумки и рюкзаки на так называемой "партийной миле", ведущей к Бранденбургских воротах, где тысячи людей праздновали наступление Нового года. Также накануне торжеств было анонсировано создание нескольких убежищ для женщин.
В Сиднее с моста Харбор был запущен радужный фейерверк - в честь недавней легализации в Австралии гей-браков. В Японии улицы заполнили люди в лисьих масках, спешившие на первую молитву года в синтоистские храмы. В Сингапуре из-за дождя желающим посмотреть новогодний фейерверк пришлось прятаться под зонтики и дождевики. В индонезийской Джакарте в новогоднюю ночь устроили массовую свадьбу с участием нескольких сотен молодоженов, передает The New York Times.
Дубай в ночь на 1 января поставил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу, которое собрало десятки тысяч зрителей. В этот Новый год шоу Light Up 2018 впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире - башни Бурдж Халифа, передает РИА "Новости". На поверхности башни велся отсчет последних секунд старого года, а затем были показаны лазерные проекции, сопровождаемые музыкой. В финале шоу на башню "опустился" огромный сокол. Величина проекции поставила около 110 тысяч кв. метров - вдвое больше, чем в Гонконге в 2013 году.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможны проблемы с пищеварением. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си