Девушка вышла замуж за несколько часов до смерти от рака

Американка из штата Коннектикут вышла замуж за несколько часов до смерти от рака, сообщает издание Sun.

Как отмечается, Дэвид Мошер собирался сделать своей невесте Хезер Линдси предложение в декабре 2016 года. Когда ей диагностировали рак молочной железы, жених не отступился от своих намерений.

Хезер в течение года боролась с болезнью, а в конце 2017-го вышла замуж. Но 18 часов спустя, 22 декабря, она скончалась в больнице.