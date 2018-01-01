Любители фейерверков обесточили часть Владивостока. ВИДЕО

Часть Владивостока осталась без электроснабжения после того, как некие энтузиасты запустили пневмохлопушку под линией электропередачи.

"В новогоднюю ночь из-за пневмохлопушки, которую группа молодых людей запустила под линией [электропередачи] 35 кВ, часть потребителей Владивостока остались без электроснабжения. Короткое замыкание стало причиной отключения сразу трех подстанций, обеспечивающих электричеством потребителей в районе Авангарда и Луговой", - приводит ТАСС сообщение компании "Приморские электрические сети".

Глава города Виталий Веркеенко оперативно проинформировал горожан о принимаемых мерах. "На улице Горной при запуске частного фейерверка снайперски угодили в высоковольтную линию... бригада работает. 4 часа на устранение. Извините за новогоднюю романтику", - написал он в Facebook.

Ряд пользователей соцсети высказали сомнения в том, что высоковольтная ЛЭП была выведена из строя обычной хлопушкой. Однако среди комментаторов нашлись очевидцы событий, а вскоре в соцсетях появились и видео с места происшествия, передает newsru.com.

"Короткое замыкание стало причиной отключения сразу трех подстанций, обеспечивающих электричеством потребителей в районе Авангарда и Луговой. Отключенная мощность составила 7 МВт. Бригада энергетиков была оперативно отправлена на осмотр отключившейся линии. На опоре 18 линии 35 кВ "А-З" были обнаружены следы короткого замыкания, повреждены четыре изолятора. Опора и провод не получили повреждений. После осмотра оборудования энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям", - приводит VL.ru отчет энергетиков об устранении неполадок.

К счастью, пишет Primamedia, участники неудачного запуска фейерверка не пострадали, а надежность оборудования энергосистемы Владивостока позволила выдержать аварийный режим на линии и авария не получила дальнейшего развития.

