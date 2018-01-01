Родился в рубашке: "самый везучий велосипедист в мире" попал на видео

Профессиональный 31-летний BMX-гонщик Энтони Наполитан, выполняя трюк, едва не приземлился на металлический штырь. Об этом свидетельствует видео, которое он опубликовал в Instagram.

Спортсмен пытался перелететь на велосипеде через забор, совершив оборот на 360 градусов через голову. Однако трюк не получился: Наполитан "сел" прямо на ограду. При этом экстремалу удалось избежать травм. На кадрах видно, как гонщик сбросил байк и спокойно спустился на землю.

"Я правда не знаю, как это описать, кроме того, что мне действительно очень повезло, — написал Энтони Наполитан на своей странице в Instagram. — Я ехал на своем BMX, как вдруг произошло это безумие".

За два дня видео набрало 260 тысяч просмотров и около трех тысяч комментариев. Многие пользователи сочли спортсмена "самым везучим велосипедистом" и выразили надежду, что и в будущем его не покинет удача.

Негативных отзывов и комментариев под записью практически не было, однако многие пользователи поинтересовались, не пробовал ли Наполитан повторить трюк, пишет РИА Новости.