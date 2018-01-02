Южной Каролине из-за технического сбоя автоматы стали продавать исключительно выигрышные билеты местной лотереи: с каждого можно было получить по 500 долларов, а общий призовой фонд составил около 20 миллионов долларов. Об этом сообщает канал WYFF News 4.
В течение двух часов жители могли купить рождественские лотерейные билеты, в которых в пяти возможных рядах (за каждый можно было получить по 100 долларов) совпадали все символы.
Некоторые люди, поняв, что проиграть невозможно, покупали сразу по несколько билетов. Так, одна местная жительница, заручившись поддержкой свекрови, выкупила билетов на 100 долларов с выигрышем в 18 тысяч.
Представители компании, проводящей лотерею, официально сообщили об ошибке и начали расследование инцидента. Средства на выдачу выигрышей пока будут "зарезервированы", однако пока неизвестно, смогут ли все люди, купившие билеты во время технического сбоя, получить призовые, пишет РИА Новости
Руководство компании, проводящей лотерею, планирует обсудить сложившуюся ситуацию до конца января.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ЛЕВ
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ДЕВА
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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День будет отмечен высокой активностью. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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Русская служба Би-би-си