Новозеландцы ради шанса выпить в Новый год построили остров

​Несколько человек построили искусственный остров из песка в устье реки Тайруа во время отлива, поставили на нем лавку и стол, а когда вода вернулась, стали отмечать Новый год.

Они заявили, что запрет на них не распространяется, потому что они находятся в "международных водах". По словам очевидцев, эти люди не покидали "остров" до ночи и наблюдали оттуда за запуском фейерверков.

По словам главного инспектора полиции восточной части региона Уаикато Джона Келли, в правоохранительных органах об этой хитроумной попытке обойти запрет ничего не знали, пишет РИА Новости

"Это креативное мышление. Если бы я знал, я бы, возможно, к ним присоединился", — отметил он.





