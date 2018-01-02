Два автомобиля столкнулись в Глодянском районе: пять человек госпитализировали

Два легковых автомобиля столкнулись близ села Хыждиены Глодянского района. Всего в аварии пострадали шесть человек, пятерых госпитализировали в районную больницу Глодян.

"Приехавшая на место происшествия оперативная группа глодянской полиции установила, что автомобиль Фольксваген Пассат с тремя пассажирами, за рулем которого находился 37-летний житель села Хэждиень, врезался в машину Форд Фокус с двумя пассажирами, за рулем которого находился 25-летний водитель", - сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Глодянского района Людмила Кондрат.



Машины были сильно повреждены, четверых людей удалось вызволить только при помощи спасателей.



"Пять пациентов, в том числе 20-летнюю девушку, доставили в тяжелом состоянии, они в реанимации.Еще одного обследовали, оказали медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение", - сказал травматолог Валерий Сыромятников.



По предварительным данным полиции, авария произошла по вине 37-летнего водителя, который сел за руль пьяным. Ведется следствие.







