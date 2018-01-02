Временно исполняющий обязанности примара Бельц подал в отставку, обвинив Усатого в давлении

Временно исполняющий обязанности примара Бельц Игорь Шеремет подал в отставку. Он заявил, что на него оказывает давление бельцкий примар Ренато Усатый, который управляет городом более года по Skype. Шеремет написал в своем заявлении об отставке, что причиной его ухода является «недоверие примара Бельц к его управленческим способностям».

Отставка произошла после скандала с бытовыми отходами, который в конце прошлого года практически парализовал город. Шеремет объяснил в видео-сообщении в Facebook, что после того, как правительство вмешалось, чтобы решить проблему мусора, он подвергся нападкам со стороны примара Бельц, который заставил его координировать свои действия с его людьми. «В ситуации, когда примар публично выражает недоверие к тому, как я управляю городом в качестве временно исполняющего обязанности примара, в ситуации, когда я обязан координировать каждое свое действие с некоторыми муниципальными советниками, чтобы сохранить репутацию юриста и корректность, я объявляю об отставке, сегодня - мой последний рабочий день. Я публично и открыто заявляю, что возвращаюсь к деятельности адвоката», - заявил Игорь Шеремет. Несколько дней назад два начальника муниципальных предприятий в Бельц объявили, что больше не будут принимать приказы по Skype из-за границы, а глава Управления, ответственного за утилизацию отходов подал в отставку.

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