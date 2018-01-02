Книга молдавской писательницы Татьяны Цыбуляк вошла в топ самых продаваемых отечественных интернет-изданий. Роман "Лето, когда у мамы были зелёные глаза" приобрели онлайн более четырех тысяч читателей. Вскоре в продаже появятся и переводы на французский и португальский языки.
Хорошо расходились в интернете романы Николая Дабижы "Заклинаю, чтобы ты влюбился в меня" и Виталия Чипиляги "В тени твоих шагов". Большим спросом пользовался и сделанный одним из молдавских издательств перевод на румынский язык романа Федерико Моччиа "Три метра над небом" .
"Это первый наш перевод. В Молдове уже продано почти 700 экземпляров. Магазинам в Румынии мы предложили около двух тысяч экземпляров", - сказал директор книжного магазина Ион Барган.
Еще одно кишиневское издательство успешно продавало фотоальбомы и книги для детей.
"Мы выпустили альбомы "Сто лет истории в фотографиях. Чучулены." Марианны Пагу и "Мир Захарии". Хорошо продавались сочинения для детей наних классиков: "Албинуца" Григория Виеру и "Баллада о пяти котятах" Иона Друцэ", - сообщил директор книжного магазина Георге Еризану.
Спросом пользовались и книги о личностном росте.
"Очень хорошо продаются книги "Секреты успеха", "От идеи к деньгам", "Богатый папа, бедный папа". "Секреты успеха" спрашивают почти каждый день. Мы стараемся, чтобы она всегда была у нас на складе", - отметила администратор книжного магазина Светлана Ипати.
Как отмечают издатели, в 2017 году спрос на книги вырос почти на треть.
"Последнее, что я читала, была книга писательницы Терезы Вуйцик "В поисках счастья". Она произвела на меня большое впечатление и дала много тем для размышления".
"Бальзак "Отец Горио". Среди прочитанного за год эта книга понравилась мне больше всего".
Популярностью у молдавских читателей пользуются также романы "Бремя нашей доброты" Иона Друцэ и "Один перед лицом любви" Аурелия Бусуйка.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Многие получат премии или гонорары. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си