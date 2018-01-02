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Из-за аномально теплой погоды на новый год в Оргеевском районе зацвели подснежники
// фото: Svistanet
12:38, 02 Jan 2018
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Из-за аномально теплой погоды на новый год в нескольких селах зацвели подснежники.

В фейсбуке появились фотографии весенних цветов, которые появились в Оргеевском районе. А в Криулянском районе на кустах роз появились бутоны. 

В ближайшие дни сохраниться по-прежнему теплая погода, на юге республики воздух прогреется до плюс десяти. 


 




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