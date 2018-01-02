Электричество в шести северных районах страны станет дешевле на 8,4%

Почти на восемь с половиной процентов дешевле станет электричество в шести северных районах страны. С 1 января вступают в силу новые тарифы. Снижение стало возможным благодаря объединению поставщиков электроэнергии RED Nord и RED Nord-Vest. Решение об этом Министерство экономики и инфраструктуры приняло летом.



Таким образом, для жителей Бричан, Окницы, Единец, Сорок, Дрокии и Дондюшан тариф электричества сетей среднего напряжения составит два лея 12 банов за киловатт, а высокого напряжения - один лей и 84 бана.



До сих пор на севере страны действовали два поставщика электроэнергии: RED Nord и RED Nord-Vest. У RED Nord-Vest тарифы были выше.







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