ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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