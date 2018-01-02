LG показала гигантский OLED-дисплей 8K

Компания LG показала первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 8K, официальный дебют которого ожидается в начале января на выставке электроники CES 2018, передает Ubergizmo.

Известно, что предыдущий рекорд по размерам дисплея составлял 77 дюймов и также принадлежал южнокорейскому производителю.

В компании сообщают, что дисплей получил разрешение 7680×4320, что в четыре раза больше нежели 4K UHD.

Благодаря тому, что органические светодиоиды сами излучают свет, дополнительная подсветка не требуется, в отличие от жидких кристаллов. Кроме того, для создания подобного дисплея требуется меньше компонентов. Также устройство более экономно потребляет энергию, сообщает korrespondent.net

Презентация новинки состоится в рамках выставки СES 2018 в Лас-Вегасе, которая стартует 9 января.