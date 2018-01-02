Джессика Альба показала фото новорожденного сына

Американская актриса Джессика Альба, которая на днях стала матерью в очередной раз, показала в Instagram снимок своего новорожденного сына. Фотография за несколько часов собрала более 800 тысяч лайков пользователей.

Известно, что ребенок стал для Джессики Альбы и ее супруга Кэша Уоррена третьим. Пара уже воспитывает 9-летнюю дочь Онор Мари и шестилетнего Хэвена Гарнера, пишет korrespondent.net.

"Лучший подарок на Новый год. Кэш и я чувствуем себя благословенными. Хэвен и Онор уже одержимы своим новым братиком", - прокомментировала снимок актриса.

Джессика Альба - актриса и бизнес-вумен, а также меценат. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах "Город грехов", "Фантастическая четверка", "Удачи, Чак" и других.