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Бельгия и Нидерланды изменили границу
// фото: Фокус
13:05, 02 Jan 2018
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С 1 января нового года вступило в силу соглашение между Бельгией и Нидерландами об изменении линии государственной границы между странами.

Как отмечается, ранее оказалась спорной ситуация в районе между восточным бельгийским городом Визе и юго-западным нидерландским муниципалитетом Ейсден, которые разделены рекой Маас.

Корректировке границы послужило изменение русла реки, в результате чего два полуострова, которые принадлежат Бельгии, оказались на стороне реки Нидерландов. И наоборот: нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.

Согласно новому соглашению, граница проходит по середине реки. То есть, Бельгия отдала большую часть территории - 16 гектаров, а Нидерланды - всего три гектара, пишет korrespondent.net

Сообщается, что к подписанию соглашения неоднозначная ситуация мешала работе правоохранителей.

Проблема была связана с островом, который на тот момент принадлежал Бельгии. Сам остров стал местом совершения преступных действий - наркоторговли и проституции. В случае сообщения о преступлении нидерландские правоохранители не могли туда заходить, а бельгийские не могли добраться туда на лодке, потому что не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов.

Напомним, правительство Бельгии решило отказаться от экономии расходов на оборону.




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