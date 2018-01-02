Южная Корея предложила КНДР обсудить Олимпиаду в Пхёнчхане

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне в демилитаризованной зоне между двумя странами, чтобы обсудить возможность участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, так и другие интересующие вопросы улучшения отношений", - сказал министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

По словам Чо Мен Гуна, участники переговоров могут встретиться в Пханмунджоме - деревне на границе двух стран.

В новогоднем обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея, возможно, отправит свою команду на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, сообщает ВВС.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал заявление Ким Чен Ына и сказал, что Олимпиада - хорошая возможность улучшить отношения с соседом.

Президент оргкомитета зимних Игр Ли Хи Бём сказал южнокорейскому агентству, что рад слышать о возможном участии КНДР.

Последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились, по данным южнокорейских СМИ, в декабре 2015 года.

Участвовать в Играх теоретически могут лишь два спортсмена из КНДР - фигуристы Рём Тэ Ок и Ким Чжу Сик.

КНДР пропустила дедлайн для подтверждения участия спортсменов, но тем не менее фигуристы сохраняют возможность соревноваться по приглашению Международного Олимпийского комитета.