Американская аналитическая компания спрогнозировали, как Россия воевала бы с равным по силе противником. Об этом со ссылкой на публикацию аналитической компании Rand сообщает Голос Америки.
Эксперты отмечают, что ничто не указывает на желание России развязать конфликт с почти равным, или равным ей по силе военным противником, а лидеры России понимают неблагоприятные обстоятельства, с которыми их страна столкнулась бы в случае длительного конфликта с соперником подобным Североантлантическому альянсу.
По мнению авторов публикации, конфликт России с США, одной из стран Европы или Китаем мог бы возникнуть "или вследствие недоразумения, или в случае изменений во главе страны, в результате которых к власти пришла более агрессивная, менее осторожна группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран".
В случае такого конфликта, в Rand предлагают выкладку ведущих характеристик способа ведения вооруженными силами России боевых действий против равного или почти равного военного противника, пишет korrespondent.net
Россия постарается избежать прямого столкновения с равным или почти равным по силе военным противником с помощью оборонительных систем и ударных вооружений с расширенным ударным радиусом, считают эксперты.
Принимая во внимание слабость неядерных вооруженных сил России в длительном противостоянии с равным или почти равным военным противником, Россия попытается использовать стратегию непрямых действий и асимметричные ответы в разных измерениях ведения боя с целью наверстать вероятный дисбаланс.
Для этого Россия может прибегнуть к угрозам использования, или же - к использованию своего ядерного оружия в ответ на неядерную атаку, которая грозит подорвать контроль правящего режима над государством, или же нести угрозу ядерным силам России, как фактору сдерживания.
Эксперты указывают, что благодаря недавним реформам, больший процент подразделений вооруженных сил России готов к немедленному участию в боевых действиях незначительной продолжительности, но одновременно общее количество военных подразделений уменьшилась. При этом они могут оперативно перемещаться с использованием железной дороги.
Кроме того, в случае такого конфликта, Россия будет пытаться применять силы особого назначения, парамилитарные группы и лояльных к ней гражданских.
На оперативном и тактическом уровнях Россия, скорее всего, сосредоточится на том, чтобы сорвать, ослабить или уничтожить системы управления войсками противника и его способность наносить удар с расстояния. При этом сама она будет прибегать к массированным непрямым обстрелам (особенно с дальнего расстояния), результатами которых будут пользоваться высокомобильные боевые единицы с существенной огневой мощью.
"Вооруженные силы России улучшились до такой степени, что сейчас они являются надежным инструментом национальной силы, который может использоваться в ограниченном контексте для достижения важных национальных интересов", - отмечает анализ компании Rand.
Комментарии
- Двое мужчин погибли во время традиционного новогоднего заплыва в Хорватии. ВИДЕО
- Во время пожара в Нью-Йорке пострадали двенадцать человек
- На новогодней ярмарке в Петербурге произошел пожар
- Из-за взрыва петард в Германии погибли два человека
- Американский подросток расстрелял семью в новогоднюю ночь
- В Польше появились семь новых городов
- Южная Корея предложила КНДР обсудить Олимпиаду в Пхёнчхане
- Грузовик сбил пешеходов и протаранил легковое авто в Сан-Франциско
- Бельгия и Нидерланды изменили границу
- В США основали движение по борьбе с домогательствами
- Эксперты рассказали, почему смартфоны быстро разряжаются
- Учёные смогли напечатать на 3D-принтере живые клетки
- Спорткар на полном ходу протаранил внедорожник с тремя детьми в салоне. ВИДЕО
- Двое мужчин погибли во время традиционного новогоднего заплыва в Хорватии. ВИДЕО
- Пьяный водитель застрял на ступеньках лестницы в Сочи
- Владимир Плахотнюк: У инициативы президента нет ни одного шанса
- Трагедия в Яловенском районе: подросток убил своего отца в пьяной ссоре
- На парковке в Великобритании сгорели 1400 авто
- Два автомобиля столкнулись в Глодянском районе: пять человек госпитализировали
- Сегодня КС вынесет решение о временном отстранение президента
- Владимир Плахотнюк: У инициативы президента нет ни одного шанса
- СМИ назвали лучший смартфон года
- Хорошие новости от правительства: Электричество дешевеет для 256 сел и городов севера страны
- Лично проверил: Премьер неожиданно прибыл на таможенный пункт в Леушенах
- Начальник управления, ответственного за сбор отходов в Бельцах, подал в отставку и обвиняет Усатого в некомпетентности: Бельцами нельзя управлять по Skype
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Многие получат премии или гонорары. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си