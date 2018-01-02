Названы пять простых способов замедлить старение

Биолог Элизабет Блэкберн, которая является лауреатом Нобелевской премии, назвала пять простых способов замедлить старение, пишет Business Insider.

Ученая основывается на своей научной работе по теории старения вследствие укорачивания теломер в хромосомах.

В первую очередь, Блэкберн рекомендует справиться со стрессом. В своем исследовании она изучала поведение матерей, воспитывающих детей с аутизмом и другими хроническими заболеваниями. Отмечается, что у более стрессоустойчивых женщин теломеры укорачивались значительно медленнее.

Во-вторых, специалист советует медитировать. По ее данным, люди, медитировавшие по 12 минут в день в течение двух месяцев, смогли замедлить изменение теломер, пишет korrespondent.net

Также Блэкберн считает важным больше общаться с соседями, вступить в брак и завести друга на всю жизнь.

Кроме того, биолог рекомендует зарабатывать деньги. Ее исследование показало, что у людей с более высокими доходами теломеры чаще бывают длиннее.