На новогодней ярмарке в Петербурге произошел пожар

Спасатели ликвидировали пожар на новогодней ярмарке в Московском районе Санкт-Петербурга, передает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре на Московской площади поступило в 11:36 мск. На территории новогодней ярмарки горели шесть торговых палаток на общей площади 30 квадратных метров, пишет РИА Новости

"В 11:50 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.

В тушении огня были задействованы две единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.







