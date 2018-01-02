Полицейский из Техаса едва не попал под машину, поскользнувшись на дороге. ВИДЕО

Полицейский из Техаса едва не попал под машину, поскользнувшись на дороге. Инцидент попал на видеорегистратор другого автомобиля.

На кадрах видно, что сотрудник полиции осматривает остановившуюся посреди трассы (очевидно, попавшую в ДТП) машину. Затем он обходит ее сзади, и, не удержавшись на скользкой дороге, падает в нескольких сантиметрах от колес проезжающего автомобиля, пишет РИА Новости

В последние дни в некоторых штатах установилась морозная погода и выпал снег. А на севере Техаса прошли дожди, превратившие дороги в каток.





