Первого января в Молдове произошло шесть аварий: два человека погибли, ещё 15 пострадали

Два человека погибли, ещё 15 пострадали в авариях, которые произошли в первый день 2018 года. В селе Загаранча Унгенского района водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. Медпомощь понадобилась троим пострадавшим.

Другое ДТП произошло в Страшенах. Там водитель то же не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Мужчина скончался на месте.

А в Гагаузии столкнулись две машины. Один из водителей умер в больнице.

По данным Национальной патрульной инспекции, всего первого января произошло шесть аварий.





