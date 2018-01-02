Задержан подросток из Яловенского района, убивший отца в новогоднюю ночь

На трое суток задержали подростка из села Пухой Яловенского района, которого подозревают в убийстве отца. Нашли парня в Кишинёве у друзей. Его отвезли в Яловенский инспекторат полиции.

По данным полиции, отец с сыном отмечали Новый год. Они распивали спиртное и поссорились. После чего подросток избил отца и ушел из дома.

Жена погибшего сначала утверждала на допросе, что в этот момент её не было дома, но позже она призналась, что присутствовала при конфликте. Если молодого человека признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.





