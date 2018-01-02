Граждане Молдовы могут пользоваться обычными загранпаспортами для въезда в Украину

Граждане Молдовы и впредь могут пользоваться обычными загранпаспортами для въезда в Украину.

По соглашению между правительствами двух стран, наши сограждане могут въезжать в соседнее государство без визы, предъявив лишь обычный или биометрический паспорта.

С начала этого года Украина ввела систему биометрического контроля. Она применяется при проверке документов у иностранных граждан, а также физических лиц, не имеющих гражданства.







