Более 250 схем наркоторговли разоблачили правоохранители в минувшем году

Более 250 схем наркоторговли разоблачили правоохранители в минувшем году. Это почти на треть больше, чем в 2016-ом.

"Сместился акцент в работе полиции. Мы больше не задерживаем потребителей наркотиков, они для нас источник информации. Больше занимаемся теми, кто зарабатывает на несчастье других", - cказал глава управления по борьбе с наркотиками ГИП Ион Цуркану.



Чаще всего правонарушители промышляли сбытом марихуаны и этноботанических средств. В прошлом году за распространение наркотиков задержали почти 780 человек. Большинство из них - молодые мужчины.



" Это люди что называется при деньгах. Почти все официально не трудоустроены", - отметил глава управления по борьбе с наркотиками ГИП Ион Цуркану.



Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам конфисковали в прошлом году свыше 50 килограммов наркотических веществ. Самую крупную партию - более 30 килограммов гашиша - изъяли при обысках по делу группировки Бормана.



"Наркотические вещества уничтожаются после вынесения окончательного и не подлежащего обжалованию судебного вердикта", - сказал прокурор ПБОПОД Тудор Бордан.



Жертвами наркоторговцев чаще всего становятся молодые люди.



Константин потреблял наркотики десять долгих, кошмарных лет. Преодолеть зависимость ему помогла одна из неправительственных организаций.





