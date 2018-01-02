Во время пожара в Нью-Йорке пострадали двенадцать человек

Двенадцать человек пострадали при пожаре утром во вторник в нью-йоркском Бронксе, сообщает телеканал WABC.

По данным телеканала, пожар начался в магазине мебели на первом этаже здания, затем огонь распространился на остальные три этажа, пишет РИА Новости

Один из 12 пострадавших получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы.

Пока о причинах пожара не сообщается.







