КС разрешил назначить новых министров в обход президенту

Конституционный суд Молдавы постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить пятерых новых министров и двух вице-премьеров.

Судья заявил, что президент может только один раз отклонить кандидатуру, предложенную на вакантную должность министра. В то же время, глава кабмина может предложить другую кандидатуру или выдвинуть повторно отвергнутого кандидата. При этом президент не может отклонить повторно кандидатуру, выдвинутую на пост министра.

Осенью прошлого года Игорь Додон дважды отказался назначить Евгения Стурзу министром обороны. Тогда указ вместо него подписал председатель парламента.





