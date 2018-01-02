Руководителя балетной труппы в Нью-Йорке обвиняют в сексуальных домогательствах

Руководитель балетной труппы New York City Ballet Питер Мартинс объявил о решении покинуть свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает газета New York Times.

"Я отрицал и продолжаю отрицать, что я был связан с каким-то подобным случаем неподобающего поведения", — написал 71-летний Мартинс в письме, информируя совет директоров о своем увольнении.

Председатель совета директоров Чарльз Шарф поблагодарил Мартинса за его вклад в работу, но отметил, что расследование в его отношении продолжается, пишет РИА Новости

"Совет серьезно относится к обвинения, выдвинутым против него (Мартинса — ред.), и мы ожидаем, что независимое расследование по этому поводу будет в скором времени завершено", — заявил Шарф.

"Я в полной мере сотрудничал со следствием и понимаю, что оно скоро завершится. Я верю, что его результаты оправдали бы меня", — заявил Мартинс.

В начале декабря руководитель балетной труппы New York City Ballet Питер Мартинс был временно отстранен от должности преподавателя в Школе американского балета в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Как сообщила газета New York Times, Мартинс был обвинен в сексуальных домогательствах в анонимном письме, которое попало в распоряжение балетной труппы и школы.

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