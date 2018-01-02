Гражданина Молдовы приговорили к трем годам тюрьмы за "минирование" вокзала в Киеве

Соломенский районный суд Киева приговорил гражданина Молдовы к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева в июле 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

"При участии прокурора Киевской местной прокуратуры №9 объявлен обвинительный приговор 27-летнему гражданину Республики Молдова, который сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице", – сообщили в прокуратуре. В итоге, лжеминера суд признал виновным. "Приговором Соломенского районного суда Киева мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и приговорен к реальному наказанию в виде 3 лет лишения свободы", - сказано в сообщении, пишет korrespondent.net

Комментарии

Другие новости