Пьяный водитель застрял на ступеньках лестницы в Сочи

В Сочи пьяный водитель утром 1 января перепутал повороты и оказался на пешеходной лестнице. Самостоятельно выбраться ему не удалось — машина уперлась бампером и застряла. Очевидцы сняли на видео импровизированную спасательную операцию.

Описанные события произошли напротив кинотеатра "Сочи" в микрорайне Макаренко. На кадрах видно, как иномарка ступенька за ступенькой преодолевает препятствие, но в итоге останавливается на последнем этапе, взять который без механических повреждений представляется маловероятным.

Собравшиеся зрители утверждают, что владелец черного транспортного средства был нетрезв, однако не уточняют, довелось ли ему поговорить с сотрудниками ДПС, пишет vesti.ru