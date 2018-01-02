Двое мужчин погибли во время традиционного новогоднего заплыва в Хорватии. ВИДЕО

Последним в жизни стало погружение в морские воды для двух участников ставшего уже традиционным новогоднего купания в Риеке — третьем по величине городе Хорватии, сообщает Dnevnik.hr. Спасательную операцию, в ходе которой пострадали двое пожарных, сняли на видео.

Новогоднее плавание напротив отеля Jadran в центре города проходило уже в четвертый раз, и принять участие в нем изъявили желание 15 человек.

Несмотря на предупреждения спасателей — 1 января в Риеке поднялся ветер, а на море поднялись сильные волны, — отважные участники в костюмах Санта-Клаусов, взявшись за руки, отправились в воду. Но если погрузиться особого труда не составило, то вот выбраться оказалось проблематично — высокие волны бросали людей на камни и бетонные плиты, пишет vesti.ru

"Волны были огромными, а в море царил хаос. Нескольким людям удалось выбраться, их тошнило. В этот момент я увидел в воде теряющего силы мужчину и бросился ему на помощь. Мне удалось подтащить его к берегу, где нас подхватили мои коллеги. К сожалению, мужчина позже скончался", — рассказал спасатель Дино Шкамо, который сам получил несколько травм.

Прискорбным результатом заплыва стали двое погибших — мужчины 65 и 66 лет от роду — и несколько пострадавших, среди которых двое пожарных. Состояние одного из участников остается крайне тяжелым, врачи борются за его жизнь.

"При росте 1,95 метра и весе в 90 килограммов волны сбивали меня с ног так, будто я пушинка. Как в таких условиях можно было заходить в воду, я не понимаю", — посетовал Шкамо.