Спорткар на полном ходу протаранил внедорожник с тремя детьми в салоне. ВИДЕО

Ужасающие кадры опубликованы Daily Mail. На них отчётливо видно, как в припаркованный универсал чёрного цвета на полном ходу влетает жёлтый спорткар. От удара Nissan подлетает на несколько метров, а Audi в это время проскакивает под его кузовом и врезается в отбойник.

У спорткара оказывается смята вся передняя часть. А вот Nissan пострадал не сильно. Из-за низкой посадки Audi, вся сила удара пришлась на отбойник.

Пресс-секретарь службы скорой помощи Йоркшира, где произошло ДТП, пояснил, что на место тут же прибыли медики, которые оказали первую помощь всем пассажирам, но серьёзных травм никто не получил. Лишь один из детей, которые находились в Nissan, был доставлен в Королевскую больницу Брэдфорда. У него были несерьёзные ранения, и сейчас его жизни ничего не угрожает, пишет life.ru

Водитель спорткара также не пострадал. Уже известно, что он взял эту машину напрокат и теперь будет разбираться с арендатором. На сайте фирмы, где он взял Audi, указана цена — £100 тысяч.