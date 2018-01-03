Эксперты рассказали, почему смартфоны быстро разряжаются

Эксперты в области технологий и гаджетов составили топ-6 основных причин, из-за которых смартфоны разряжаются слишком быстро. Рейтинг составил портал AKKet.com.

Так, первой причиной быстрой разрядки смартфона стала высокая яркость экрана. Вторая — живые обои, третья причина — автоповорот экрана — виной тому встроенный акселерометр.

Большую часть заряда также израсходует 3G, 4G или Bluetooth, однако меньше использует тот смартфон, который подключён к Wi-Fi. Выяснилось, что аккумулятор "садят" и "кривонаписанные" приложения, пишет life.ru.

Закрывает рейтинг причин использование смартфона на холоде. Отмечается, что аккумуляторы негативно относятся к отрицательным температурам.