Новый год принес рекордные морозы в США

Пронизывающий до костей холод сковал среднюю часть США в новогоднюю ночь, поставив температурные рекорды. Ненастная погода стала причиной гибели по меньшей мере двух человек, передает Голос Америки.

Национальная служба погоды выпустила предупреждения об угрозе переохлаждения под действием ветра для обширной территории США от южной части Техаса до Канады и от Монтаны и Вайоминга на западе до Новой Англии на севере штата Мэн.

Во власти опасно низких температур оказались восемь штатов Среднего Запада, включая отдельные районы Канзаса, Миссури, Иллинойса и Небраски, а также практически вся Айова, Миннесота, Южная Дакота и Северная Дакота.

По данным метеорологов, в Омахе, штат Небраска, незадолго до полуночи была зафиксирована температура -26 градусов Цельсия, что стало рекордно низким показателем с 1884 года, и в первые часы 1 января температура продолжала снижаться. Причем вместе с температурой нужно учитывать и эффект обдувания холодным ветром. На прошлой неделе власти Омахи, ссылаясь на прогноз погоды, перенесли 18-е ежегодное шоу фейерверков, которое должно было состояться в канун Нового года, и которое обычно привлекает около 30 тысяч человек.

В Де-Мойне, штата Айова, было еще холоднее: температура в ночь на понедельник опустилась до -29 градусов, а с учетом ветра ощущалась как -35. Власти города прекратили работу открытого катка, заявив, что работа возобновится только после потепления.

Воспринимаемая температура в Дулуте, штат Миннесота, известном морозной погодой, опустилась до -38 с учетом ветра. Над Верхним озером поднимался пар, когда корабль проходил через гавань, где из-за мороза вода покрывалась льдом, пишет УНИАН.

Женщина из Индианаполиса находится в критическом состоянии после того, как в окружении снега и льда потеряла ориентацию и повернула свою машину в неправильном направлении, проехав 45 метров по поверхности пруда, после чего автомобиль провалился сквозь лед. Женщине удалось связаться с экстренными службами, но телефон отключился, когда треснул лед.

Офис судмедэксперта округа Милуоки сообщил, что в воскресенье были обнаружены тела двух мужчин с признаками переохлаждения. Тело мужчины старше 50 лет было найдено лежащим на земле на узкой улочке. Другому погибшему было 34 года. Было проведено вскрытие тел обоих мужчин.

Ежегодный заплыв в ледяной воде, который планируется провести в понедельник на пляже Брэдфорд на озере Мичиган, может оказаться опаснее обычного. Об этом представитель городских властей сообщил газете Milwaukee Journal-Sentinel. Ожидается, что к полудню, когда должен начаться заплыв, температура составит -13 градусов.